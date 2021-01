Arabia Saudita: principe ereditario illustra nuova strategia del Fondo investimenti pubblici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso dicembre, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha annunciato di aver costituito una società per sviluppare ed espandere il settore della sicurezza privata nel Regno. Il National Security Services Co (Safe), questo il nome della società, si concentrerà sulla fornitura di servizi come consulenza, soluzioni di sicurezza, formazione e sviluppo e una gamma di servizi specializzati. Creato nel 1971, il ruolo del Pif è cambiato in modo significativo dall'introduzione del piano "Vision 2030" nell'aprile 2016. "Vision 2030", infatti, prevede che il fondo controlli più di 2 mila miliardi di dollari di asset, rendendolo il maggiore fondo sovrano al mondo. (Res)