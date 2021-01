India: ok alla protesta degli agricoltori, migliaia di trattori attesi a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di agricoltori si riverseranno nei prossimi giorni a bordo di trattori nelle strade dell’India, dove protesteranno contro la riforma agraria in occasione della Giornata della repubblica, che si celebrerà il 26 gennaio. Lo ha fatto sapere in conferenza stampa il capo della polizia dello Stato di Delhi, Dependra Pathak. Le forze dell’ordine consentiranno ad almeno 12 mila trattori di viaggiare martedì in un raggio di cento chilometri dal centro, dopo che si sarà conclusa la tradizionale parata militare delle forze armate. “Sarà una giornata molto complicata, ma abbiamo fatto in modo di trovare una soluzione pacifica e disciplinata”, ha dichiarato Pathak. (segue) (Inn)