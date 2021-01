Israele-Emirati: inaugurata oggi l'ambasciata ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Israele ad Abu Dhabi è stata ufficialmente inaugurata oggi con l'arrivo dell'incaricato d'affari Eitan Na'eh nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il profilo Twitter in arabo del governo israeliano. "L'ambasciata lavorerà per rafforzare le relazioni tra i due Paesi. Questo è un altro passo dell'attuazione dello storico accordo di pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti", si legge nel messaggio. Israele ed Emirati hanno ufficialmente normalizzato le relazioni diplomatiche con la firma degli Accordi di Abramo, avvenuta a Washington il 15 settembre scorso. Oggi, il governo emiratino ha dato il via libera per l'apertura dell'ambasciata degli Emirati a Tel Aviv. (Res)