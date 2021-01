Usa: senatore repubblicano Rubio, l’impeachment per Trump è una stupidaggine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di impeachment nei confronti dell’ex presidente Donald Trump “è una stupidaggine”. Lo dice all’emittente “Fox News” il senatore repubblicano Marco Rubio. “Abbiamo già un incendio in corso in questo Paese”, ha sottolineato Rubio, secondo cui il processo sarebbe come “versarci sopra della benzina”. “Non appena avrò l’opportunità di votare per porre fine a questo processo lo farò”, ha aggiunto il senatore della Florida. Il processo nei confronti di Trump al Senato inizierà l’8 febbraio prossimo, come annunciato in settimana dal leader dei senatori democratici Chuck Schumer. L’ex presidente è accusato di aver incitato all’insurrezione i suoi sostenitori prima dell’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio.(Nys)