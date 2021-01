Maltempo: strade allagate e banchine del Tevere chiuse a Roma, allerta sul litorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla tarda mattinata di oggi i maggiori interventi, soprattutto per allagamenti, e in alcuni casi per caduta rami, della polizia locale hanno interessato anche via Collatina all'altezza del Grande raccordo anulare, via Tiberina, via Ardeatina, via Laurentina, via del Mare all'altezza dello svincolo della Roma-Fiumicino, via Cesare de Fabritiis. Insieme alla Protezione civile, le pattuglie della polizia locale sono intervenute per la messa in sicurezza dell'area intorno via Lello Maddaleno, località Bel Poggio-Fidene, per lo straripamento del fosso. Qui la strada è stata chiusa e al momento è sorvegliata dagli agenti.(Rer)