Paesi Bassi: Covid, nuova protesta ad Amsterdam contro la serrata

- E' in programma per oggi pomeriggio una nuova protesta ad Amsterdam, in piazza del museo, per protestare contro la nuova serrata imposta dalle autorità olandesi per contenere la diffusione del Covid-19. La manifestazione di protesta segue quella di ieri, in cui la polizia ha fermato 25 persone e comminato 3.600 multe per violazioni del coprifuoco notturno entrato in vigore proprio da sabato 23 gennaio. Il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, ha proclamato l'area della protesta odierna "ad alto rischio" conferendo alle forze di polizia poteri speciali per intervenire.(Res)