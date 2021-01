Giustizia: Gelmini (FI), ogni vero garantista dica 'no' a Bonafede, senza tatticismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giustizia in Italia è ferma. Anzi, da giugno 2018 il sistema giudiziario nel nostro Paese ha avuto un drammatico crollo per efficienza, credibilità, capacità di affrontare le sfide della quotidianità". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Alfonso Bonafede ha portato a via Arenula la pericolosa ideologia del Movimento 5 stelle, il giustizialismo ad ogni costo, la concezione punitiva della giustizia, la presunzione di colpevolezza, la logica del sospetto. Bonafede è l'antitesi del garantismo, e Forza Italia voterà convintamente 'no' in Parlamento alla relazione sulla giustizia che verrà illustrata alla Camera e al Senato nei prossimi giorni. Non abbiamo bisogno di ascoltarla, per decidere come votare: è questo quello che dovrebbe fare ogni vero garantista, senza tatticismi", conclude Gelmini.(Com)