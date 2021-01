Scuola: Gallone (FI), dovere governo investire su istruzione e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella giornata mondiale dell'educazione, oltre a testimoniare la mia vicinanza a tutto il mondo scolastico, dai professori, ai dirigenti, agli studenti passando per il personale amministrativo, gli operatori tutti e alla famiglie, desidero esortare ancora una volta l’attuale governo a fare tutto quello che è nelle sue possibilità per garantire il ripristino delle lezioni in presenza e in totale sicurezza". Lo dichiara Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Il mio impegno per la libertà di scelta educativa, vera riforma rivoluzionaria e necessaria, rimane costante. Il dovere di un governo saggio e competente - continua Gallone - è quello di investire ogni risorsa possibile sulla scuola e sulla famiglia. Non mi stancherò mai di ripeterlo e di lavorare per raggiungere tale obiettivo. Ogni famiglia ha il diritto di scegliere liberamente il percorso educativo migliore per i propri figli. Dall’educazione, dall’istruzione e dalla formazione passa la ripresa, la crescita e lo sviluppo virtuoso di un Paese nella consapevolezza che quando ripartirà la scuola ripartirà l’Italia. Mai una generazione Covid", conclude Gallone.(Com)