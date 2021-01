Argentina: Covid, la vice presidente Kirchner si vaccina con lo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, ha ricevuto oggi una dose del vaccino russo Sputnik V. Lo ha fatto sapere la stessa Kirchner sul suo profilo Twitter, precisando che la somministrazione è avvenuta all'ospedale Presidente Peron di Avellaneda. In questo modo, scrive l'ex capo dello Stato argentino, "non solo mi prendo cura di me stessa, ma proteggo anche gli altri". "Grazie al personale sanitario per l'enorme sforzo che sta compiendo contro la pandemia", conclude Kirchner. (Abu)