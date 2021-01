Egitto: Covid, prenotate oltre 100 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha prenotato oltre 100 milioni di dosi di vaccini contro il virus Sars-CoV-2. Lo ha annunciato la ministra della Salute egiziana, Hala Zayed, in una conferenza stampa a margine dell'inizio della vaccinazione contro la Covid-19 dei medici negli ospedali. Il fondo statale Tahya Misr (Viva l'Egitto) finanzierà l'acquisto dei nuovi vaccini. "Stiamo lavorando per autorizzare tre vaccini: cinese, russo e britannico", ha rivelato Zayed. "A partire da domani, tutti gli ospedali governativi riceveranno il vaccino. Gli anziani avranno la priorità assoluta dopo il personale medico", ha detto la ministra. "Nelle prossime settimane inizieremo a vaccinare le persone di età superiore ai 65 anni e amplieremo presto la vaccinazione a beneficio di altri segmenti", ha spiegato la ministra, ribadendo la necessità di rispettare le misure restrittive per limitare il contagio. (Cae)