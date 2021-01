Covid: De Corato a Sala, non accettiamo lezioni di trasparenza da un sindaco prescritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato Riccardo De Corato, assessore regionale e consigliere comunale a Milano, in merito alle dichiarazioni del sindaco Beppe Sala sulla vicenda dei dati relativi all'Rt lombardo, dichiara in una nota: "Il sindaco Sala ha invitato la Regione Lombardia a mostrare i dati che hanno portato alla definizione dell'Rt e quindi al suo inserimento in "zona rossa" prima e in "zona arancione" poi. Sala invoca una trasparenza verso i cittadini che "hanno diritto di sapere" e alimenta la polemica tra governo e regione. Proprio lui parla di trasparenza? Lui che è stato condannato in primo grado per la questione dei due verbali risultati retrodatati nell'ambito di Expo e che si è salvato perché, nel frattempo, il reato è stato prescritto. Davvero un sindaco prescritto vuole dare lezioni di trasparenza?". (Com)