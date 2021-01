Russia: ministro Esteri francese, arresto Navalnyj è deriva autoritaria inquietante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe adottare nuove sanzioni contro la Russia a causa degli arresti avvenuti ieri durante le manifestazioni per chiedere la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, parlando all'emittente televisiva "France Inter". "Per quanto riguarda le sanzioni, dovrebbero essere rese veramente effettive", ha affermato Le Drian chiarendo che la questione sarà affrontata domani a Bruxelles nel Consiglio Affari esteri dell'Ue. Il ministro degli Esteri di Parigi ha parlato dell'arresto di Navalnyj come di "una deriva autoritaria molto inquietante" da parte di Mosca.(Frp)