- Sono 1.370.449 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia, il 73,9 per cento del totale di quelle consegnate, che ammontano a 1.853.475. La vaccinazione ha riguardato finora 862.264 donne e 508.185 uomini. Sono questi i numeri del Report online del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, aggiornati alle 16.02 di oggi. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 93.662.(Rin)