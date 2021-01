Regno Unito: ministro Salute Hancock, ancora lontani da allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata per contenere la diffusione del Covid-19 sembra funzionare nel Regno Unito, ma il tasso di incidenza del virus rimane troppo alto per pensare a qualche allentamento delle restrizioni. Lo ha dichiarato il segretario di Stato britannico alla Salute Matt Hancock intervenendo oggi all'emittente televisiva "Sky News". Hancock ha parlato di primi segnali sul fatto che la serrata sta iniziando a far calare i casi "ma siamo molto, molto lontani" da un declino sufficiente a considerare un allentamento delle restrizioni. Commentando la possibile minore efficacia dei vaccini anti Covid-19 contro le varianti sudafricana e britannica, Hancock non ha potuto escludere questo scenario difendendo in ogni caso la scelta del governo di bloccare i voli con quei Paesi sulla base del "principio di precauzione". Il premier britannico Boris Johnson ha intanto annunciato ieri sera che il numero di vaccinati nel Regno Unito ha raggiunto le 5,8 milioni di persone.(Rel)