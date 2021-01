© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio saranno superate 142 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate. Sono già oltre 10 mila quelle per gli over 80 e oltre 22 mila le persone che hanno ricevuto il richiamo, circa il 30 per cento del dato complessivo nazionale. Si legge sul portale Salute Lazio (Rer)