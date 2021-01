Milano: Mascaretti (Fd'I) su Tpl, dopo i fallimenti del sindaco, bene l'intervento del prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 11 mesi di fallimenti sul trasporto pubblico locale da parte del sindaco Sala e dell'amministrazione comunale la riapertura delle scuole sarà possibile grazie all'intervento del Prefetto Saccone che di fatto in poco tempo è riuscito ad ottenere il potenziamento del Tpl a lungo richiesto da Fd'I e da tutto il Centrodestra". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti Capogruppo Fd'I a Palazzo Marino, che aggiunge "c'è ancora molto da fare ma almeno questo è un inizio dopo tante parole e pochi fatti. Fin da quando è iniziata la pandemia ed è stato chiaro come il trasporto pubblico fosse l'elemento debole del contrasto alla diffusione del virus. L'amministrazione non ha saputo dare le risposte necessarie investendo sulla realizzazione di nuove corsie ciclabili improvvisate, sull'inserimento nella circolazione cittadina di migliaia di monopattini e ostacolando contemporaneamente l'utilizzo delle auto private. La proposta che avevo presentato ripetutamente di utilizzare bus turistici e taxi per potenziare il Tpl è stata sempre ignorata e i risultati si sono visti: ingorghi automobilistici, incidenti con i monopattini e mezzi affollati nelle ore di punta. Ora contiamo sul fatto che il Prefetto Saccone imponga nei fatti al Comune un ulteriore potenziamento del Tpl con auto pubbliche e bus privati" (Com)