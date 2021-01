Sicurezza: Raggi, in fine settimana 3 mila controlli polizia locale a Roma, 30 multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questo fine settimana, la polizia locale di Roma ha effettuato controlli in tutta la città con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni anti Covid-19. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Sono state oltre 3 mila le verifiche eseguite dalle pattuglie sulle strade e nei principali luoghi maggiormente interessati da possibili assembramenti. Dal centro storico a Trastevere, da San Lorenzo ai Parioli fino a Rione Monti. Queste le zone in cui si è registrato il maggior numero di interventi che hanno reso necessario l'isolamento temporaneo di alcune aree fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono state circa 30 le sanzioni per multare assembramenti, consumo irregolare di bevande alcoliche su strada e mancata osservanza delle limitazioni alla circolazione in orario notturno. Controlli anche su locali e negozi: sono stati riscontrati illeciti in due attività, sanzionate per violazione delle misure anti Covid. Ancora una volta - conclude Raggi - voglio ringraziare gli uomini e le donne della polizia locale di Roma Capitale per il fondamentale lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza e della salute di tutti noi cittadini". (Rer)