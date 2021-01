Russia-Usa: Facebook blocca per un giorno account direttore Roscosmos Rogozin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha bloccato per un giorno la pagina del social network del direttore generale di Roscosmos (società statale russa per le attività spaziali), Dmitrij Rogozin, in seguito ai commenti sulla pubblicazione da parte dell'ex ambasciatore Usa in Russia, Michael McFaul, relativi allo stato della democrazia nel Paese. Lo ha riferito lo stesso direttore della società statale all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Il mio account è stato bloccato per un giorno perché il mio post presumibilmente viola le norme della community. La pubblicazione stessa è stata nascosta. Eccovi tutta la 'libertà di parola' alla maniera statunitense", ha dichiarato il direttore della società russa. McFaul ha pubblicato diversi post su Twitter sul tema della democrazia in Russia, anche riguardanti il leader dell'opposizione Aleksej Navalnyj e le manifestazioni non autorizzate che hanno avuto luogo a suo sostegno ieri. Rogozin ha commentato i post del diplomatico esortando a non "fingere di essere insegnanti" e a non interferire negli affari interni di un altro Stato. (Rum)