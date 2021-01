Kuwait: emiro affida a premier dimissionario incarico per formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Kuwait, lo sceicco Nawaf Al Ahmed Al Sabah, ha riconfermato Sabah Al Khaled Al Sabah come primo ministro, affidandogli l'incarico di formare un nuovo gabinetto dei ministri. Lo ha annunciato oggi l'ufficio stampa dell'esecutivo dell'emirato su Twitter. Sabah Al Khaled è stato reintegrato come primo ministro sei giorni dopo che lo sceicco Nawaf ha accettato le dimissioni del suo governo. Gli ex ministri, compreso il primo ministro, hanno svolto i propri compiti e responsabilità in attesa della formazione di un nuovo governo. Due settimane fa, i 15 ministri hanno presentato all'unanimità le loro dimissioni al primo ministro. (Res)