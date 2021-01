Usa: Biden presenta domani la campagna “Buy American”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presenterà domani il suo piano “Buy American”, iniziativa tesa a promuovere l’acquisti di prodotti nazionali ma che rischia di indispettire i partner principali commerciali di Washington. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui la campagna è vista con preoccupazione in particolare in Canada, Paese la cui economia è fortemente integrata con quella statunitense. L’iniziativa, che Biden aveva già annunciato in campagna elettorale, dovrebbe irrigidire le regole esistenti sul procurement governativo attraverso una stretta sui requisiti necessari all’acquisto di prodotti stranieri. Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha anche previsto di incentivare spese governative per 400 miliardi di dollari in grado di aumentare la domanda di prodotti e servizi statunitensi. Molti dettagli del piano, tuttavia, non sono ancora chiari. Gli osservatori internazionali, scrive il “Wsj”, guarderanno innanzitutto all’inserimento nell’ordine esecutivo di clausole che garantiscano l’accesso di prodotti stranieri al processo di procurement del governo Usa, in accordo con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Già l’ex presidente Donald Trump aveva presentato negli anni scorsi un suo programma “Buy American”, che aveva alimentato tensioni con i partner commerciali attraverso pesanti dazi e dispute all’Omc. (Nys)