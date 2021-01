Covid: Palù (Aifa), per Pfizer ci saranno oltre 2 miliardi di dosi vaccinali entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo fare a meno delle industrie farmaceutiche. Chi sarebbe in grado di sostenere investimenti simili per fare studi di fase 3 nel mondo? Non certo Università ed enti di ricerca”. Lo ha sottolineato Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ospite a “Mezz'ora in più” su Rai tre. ”Se crediamo poi a quello che è scritto sul sito ufficiale di Pfizer – ha continuato – sembra ci sia un calo del 20 per cento la prossima settimana, ma che dal 15 febbraio comincino a produrre a pieno ritmo, e anzi per la fine dell'anno invece di 1,2 miliardi di dosi vaccinali, ne allestiscano oltre 2 miliardi. Questa è una considerazione da fare”.(Rin)