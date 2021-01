Governo: Baldino (M5s), contro Bonafede polemica strumentale per destabilizzare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Annunciare il voto contrario alla relazione annuale del ministro Bonafede sulla politica del governo in merito alla giustizia è una mossa pretestuosa, al solo fine di destabilizzare il governo e il Movimento 5 stelle. Parliamo di una relazione che non solo non è stata ancora ascoltata, ma che è il frutto del lavoro di un'intera maggioranza". Lo dichiara Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari Costituzionali della Camera. "E' evidente, si tratta dell'ennesimo tentativo di alimentare una crisi politica che si poggia su motivazioni inesistenti, ma che sta avendo conseguenze negative sul nostro Paese e sulla vita dei cittadini. Stiamo attraversando un momento complicato e difficile a causa della pandemia - continua Baldino - e dobbiamo lavorare per supportare i cittadini, che in questo difficile momento hanno bisogno di politiche mirate e tempestive. Chi alimenta pretestuose polemiche, portando avanti giochi di palazzo solo per i propri interessi, sta danneggiando la stabilità di un governo che invece è impegnato a lavorare per uscire da questa emergenza sanitaria ed economica. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere e non possiamo permetterci di rimanere indietro bloccando il Paese", conclude.(Com)