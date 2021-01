Russia: portavoce Cremlino, Putin interverrà a forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin sarà tra i relatori del forum economico di Davos, che si svolge la prossima settimana in maniera virtuale. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, in un'intervista all'emittente "Rossija 1". Il forum economico di Davos è in programma da lunedì a venerdì, per la prima volta in formato virtuale a causa della pandemia del Covid-19. Peskov ha poi ribadito che la Russia intende ricercare buoni rapporti con gli Stati Uniti "non a parole, ma con i fatti". "Diciamo che siamo pronti a considerare gli americani nostri partner, ma loro non sono pronti", ha dichiarato Peskov che in altri passaggi dell'intervista ha criticato per "ingerenza negli affari interni" l'ambasciata Usa a Mosca e il Dipartimento di Stato di Washington a seguito della condanna delle repressioni della manifestazioni di ieri in Russia per chiedere la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj.(Rum)