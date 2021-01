Governo: Casini, Di Maio più politico di me, ha fatto corso accelerato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di Maio dice che si va verso il voto, ma è una bugia. E' diventato più politico di me, ha fatto un corso accelerato, ma la realtà è diversa. Evoca lo spettro delle elezioni per spingere la gente a sostenere il governo". Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini a "Mezz'ora in più", su Rai tre. Quanto al voto in parlamento della relazione sulla giustizia del ministro Alfonso Bonafede, ha aggiunto: "ci sono dei nodi e non sono stati affrontati, come il tema della prescrizione, quello delle intercettazioni che non devono essere gossip giudiziario e il tema delle rivolte nelle carceri. Ci sarà da allacciare le cinture di sicurezza". (Rin)