Lazio: Ciacciarelli (Lega), in arrivo mozione per caccia anche fuori Comune di residenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha firmato una mozione, insieme al capogruppo della Lega Angelo Orlando Tripodi, e presentata dalla consigliera Laura Cartaginese per consentire ai cacciatori l'esercizio dell'attività venatoria non soltanto all'interno del proprio comune, ma nel territorio ricadente entro i confini dell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. In una nota Ciacciarelli spiega: "Oltre ad aver comportato difficoltà e drammi per le famiglie e l'economia, l'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 ha bloccato anche la corretta gestione del patrimonio faunistico e, con essa, l'attività venatoria. I cacciatori si sono attivati al fine di richiedere il beneficio di consentire ai cacciatori della nostra e di altre regioni, per le giornate venatorie rimanenti, di poter esercitare l'attività venatoria non soltanto all'interno del proprio comune, ma nel territorio ricadente entro i confini dell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria". (segue) (Com)