Lazio: Ciacciarelli (Lega), in arrivo mozione per caccia anche fuori Comune di residenza (2)

- "Questa richiesta - aggiunge Ciacciarelli - è coerente con i provvedimenti già adottati dalle Regioni confinanti come Toscana, Umbria e Abruzzo. Sarebbe opportuno estendere un atto che riconosce il diritto rispetto a quanto pagato dai cacciatori prima della stagione, restituendo loro piena funzione sociale, economica e faunistica nell'interesse della società civile tutta. I cacciatori auspicano, che la volontà politica si traduca in un atto formale con effetto immediato, che dia piena legittimità allo svolgimento di un'attività di riequilibrio e di controllo del patrimonio faunistico giustamente controllata ma anche di indiscutibile utilità sociale. Con la mozione si impegna il presidente della Regione Lazio e l'assessore all'Agricoltura - conclude - a consentire ai cacciatori, con effetto immediato, l'esercizio dell'attività venatoria non soltanto all'interno del proprio comune, ma nel territorio ricadente entro i confini dell'Ambito territoriale di caccia di residenza venatoria". (Com)