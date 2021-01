Grecia-Turchia: dopo 5 anni di stallo riprendono domani a Istanbul i colloqui esplorativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma domani a Istanbul, dopo uno stallo di quasi cinque anni, la 61ma sessione dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia. Secondo quanto chiarito dalla parte greca, i colloqui esplorativi di domani dovranno essere incentrati soltanto sulla principale questione bilaterale aperta, ovvero quella relativa alla demarcazione delle acque territoriali tra Grecia e Turchia nel Mar Egeo. I colloqui dovrebbero essere condotti a livello diplomatico da rappresentanti dei dicasteri degli Esteri, senza tuttavia contare sulla presenza dei ministri Nikos Dendias e Mevlut Cavusoglu. Il ministro degli Esteri greco sarà infatti domani a Bruxelles per il Consiglio affari esteri dell'Ue e per un successivo incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Anche Cavusoglu è stato impegnato nei giorni scorsi nella capitale belga, dove venerdì ha avuto un colloquio con il numero uno della Nato incentrato anche sui colloqui esplorativi in programma tra Atene e Ankara. (segue) (Gra)