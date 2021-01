Grecia-Turchia: dopo 5 anni di stallo riprendono domani a Istanbul i colloqui esplorativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Grecia si appresta ai colloqui esplorativi con la Turchia in buona fede, con spirito costruttivo e senza provocazioni", ha sottolineato ieri il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un'intervista al quotidiano "Efimerida Ton Syntakton". Secondo Dendias, tuttavia, ci sono alcune questioni che "sono fuori discussione", ovvero quelle relative alla "sovranità nazionale ed alla demilitarizzazione delle isole greche". "Se non ci sarà un accordo durante i negoziati che potrebbero seguire i colloqui esplorativi, le due parti dovranno concordare un testo congiunto da sottoporre alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia", ha affermato il ministro degli Esteri greco chiarendo che la questione bilaterale da risolvere è quella legata alla demarcazione delle acque territoriali. (segue) (Gra)