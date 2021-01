Grecia-Turchia: dopo 5 anni di stallo riprendono domani a Istanbul i colloqui esplorativi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato in Parlamento nei giorni scorsi da Mitsotakis, la Grecia si avvicinerà alla ripresa dei colloqui esplorativi con la Turchia sulle rivendicazioni territoriali, in programma ad Istanbul il 25 gennaio, con uno "spirito di speranza", ma non discuterà questioni che considera diritti sovrani. "Saremo presenti con ottimismo, fiducia in noi stessi", ha detto Mitsotakis sottolineando che non ci sarà "ingenuità" da parte di Atene sui colloqui. "Non ci saranno discussioni sulla sovranità nazionale", ha aggiunto. Il capo del governo di Atene ha ribadito che i negoziati dovranno riprendere nel punto in cui sono state interrotte nel 2016. I colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia riprenderanno il 25 gennaio con la 61ma riunione in programma a Istanbul, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi tramite una breve nota dal ministero degli Esteri di Atene. La parte greca ha risposto positivamente ad una proposta arrivata dalla parte turca. (segue) (Gra)