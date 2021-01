Governo: M5s, attacco a Bonafede è a tutto movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle fa quadrato intorno al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che la prossima settimana farà la sua relazione davanti alle Camere sullo stato della giustizia italiana. "Era già una crisi di governo immotivata e incomprensibile agli occhi di tutti, in un momento in cui bisognerebbe solo pensare a fare, adesso mettono in mezzo la giustizia - scrive il M5s sui social -. Il M5s sta con Alfonso Bonafede e ogni attacco a lui è un attacco al Movimento, al governo e alla maggioranza che lo sostiene. L’Italia oggi ha una legge anticorruzione all’avanguardia, riconosciuta a livello internazionale; norme che impongono la trasparenza a partiti e fondazioni collegate; il codice rosso che tutela le donne e i più piccoli; una stretta ulteriore al voto di scambio politico-mafioso; una vera regolamentazione per la class action". (segue) (Rin)