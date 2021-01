Roma Metropolitane: Mennuni (Fd'I), chiusure linee metro disastro da scongiurare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la Raggi effettua l'ennesimo inutile rimpasto di giunta cambiando l'assassore alla cultura, Roma rischia a breve la chiusura di tutte le sue linee della metropolitana". Lo dichiara Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale. "Un pericolo gravissimo - aggiunge - che darebbe il colpo finale alla già precaria immagine della capitale, scoraggiando definitivamente quella ripresa del flusso turistico auspicato per la primavera. Per non parlare della crisi della mobilità che tutti i romani sconterebbero sulla loro pelle. Una situazione causata dalle errate scelte dell'amministrazione pentastellata ad iniziare dalla messa in liquidazione di Roma Metropolitane, il cui evitabile fallimento porterebbe al blocco dei cantieri, delle linee esistenti e al collasso definitivo del trasporto della Capitale d'Italia. Chiediamo alla Raggi misure risolutive, con la convocazione immediata di una assemblea capitolina straordinaria. Di tanti danni fatti a Roma, questo sarebbe il più devastante. Roma e i romani non se lo possono permettere".(Com)