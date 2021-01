Governo: Beccalossi (Rifare ltalia), no a proposta Berlusconi conferma che a Pd e M5s interessa solo gestione Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 'no' opposto da Pd e M5s al governo di salvezza nazionale proposto dal presidente Berlusconi conferma che il vero obiettivo di questa minoranza al potere non è la messa in sicurezza dell'Italia ma la gestione dei miliardi del Recovery fund". Lo ha dichiarato in una nota Viviana Beccalossi, presidente di Rifare Italia. "Diversamente, non si ridurrebbero ad 'andar per senatori' piuttosto che concordare con il centrodestra nuove soluzioni per affrontare al meglio, certamente in maniera più coesa, le terribili sfide poste dall'emergenza sanitaria", ha aggiunto. Per Beccalossi, "al punto in cui siamo e ferma restando la dichiarata indisponibilità del M5s a riconciliarsi con il partito di Renzi, l'unica alternativa al governo di salvezza nazionale sono le elezioni. Ma dev'essere chiaro a tutti, anche a Bruxelles, che a portarci in quella direzione non è l'opposizione, ma il partito degli irresponsabili stretti intorno all'asse Conte-Zingaretti-Di Maio".(com)