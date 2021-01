Indonesia: festa con 50 invitati, espulso l’influencer russo Kosenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergei Kosenko, star russa dei social network, è stato espulso dall’Indonesia questa mattina dopo aver dato una festa in un hotel di lusso di Bali con oltre 50 invitati, in violazione delle restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano online “South China Morning Post”. L’evento si è tenuto l’11 gennaio scorso e secondo Jamaruli Manihuruk, dirigente regionale del ministero del Lavoro e dei Diritti umani, ha violato tutti i protocolli messi in atto dalle autorità di Giacarta per combattere la diffusione della Covid-19. Kosenko, che ha quasi cinque milioni di follower su Instagram, era arrivato in Indonesia lo scorso ottobre con un visto turistico. L’uomo era già nel mirino delle autorità per l’immigrazione dopo che a dicembre aveva postato sui social un video che lo riprendeva mentre, insieme a una donna, si gettava in mare a bordo di una moto. Kosenko avrebbe inoltre violato i termini del visto promuovendo prodotti e aziende. (Fim)