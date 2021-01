Ristori: FI, sistema neve eccellenza Italia, governo accolga nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un sistema che non rappresenta solo una filiera economica, ma l'essenza della sopravvivenza di intere comunità montane. Il comparto neve rischia di esplodere, in queste settimane migliaia di lavoratori si interrogano sul proprio futuro". Lo affermano in una nota congiunta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, e Claudia Porchietto, deputata e responsabile del Dipartimento Attività produttive del movimento azzurro. "Le nostre montagne e il sistema dello sci - proseguono le deputate - sono un modello italiano che non può essere esportato, che non delocalizza, e che dà lavoro a migliaia di persone. Il settore ha reagito al problema Covid, nell'estate si è fatto carico di recepire i protocolli di sicurezza, ha investito in manutenzione, in nuovi impianti, ha preparato le piste nell'autunno, fidandosi delle continue rassicurazioni del governo. Tutto inutile, milioni e milioni di euro spesi per rimanere, comunque, chiusi. Dietro allo sport, al tempo libero in località montane, al turismo della neve, c'è un sistema economico ormai in ginocchio. Chiediamo, dunque, che le nostre idee vengano finalmente prese in considerazione in vista del decreto ristori quinquies. Copertura totale dei costi fissi (così come fatto in Francia), posticipo delle revisioni per gli impianti per almeno due anni, un fondo per investimenti in nuovi impianti di 59 milioni da sommare a quelli regionali. Abbiamo raccolto dati e proposte e le abbiamo elaborate e consegnate, adesso occorre intervenire immediatamente prima che sia troppo tardi", concludono. (Com)