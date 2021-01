Serbia: presidente Vucic, non c'è motivo di panico per nuova variante Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma dopo la conferma di un caso di positività alla variante inglese del Covid-19 riscontrato in una donna rientrata in Serbia dal Regno Unito. "La nuova variante del coronavirus è penetrata in Serbia, ed è stata ritrovata in una cittadina serba arrivata a Belgrado da Londra", ha confermato Vucic all'emittente televisiva "Prva". Vucic ha detto tuttavia che non c'è motivo di panico in quanto tutti i contatti dei viaggiatori arrivati dal Regno Unito sono stati tracciati e sono stati messi in isolamento. (Seb)