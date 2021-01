Difesa: Israele, in settimana visita del comandante Centcom McKenzie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del comando unificato degli Stati Uniti (Centcom), il generale Kenneth McKenzie, arriverà in Israele alla fine della settimana. Lo riferisce oggi il quotidiano israeliano "Jerusalem Post", sottolineando che si tratta della prima visita di alto livello di un alto funzionario statunitense dopo l'insediamento di Joe Biden alla Casa bianca. La visita di McKenzie arriva dopo la decisione di Donald Trump, negli ultimi giorni del suo mandato presidenziale, di spostare Israele dalla giurisdizione del Comando europeo (Eucom) delle forze armate statunitensi al Centcom, responsabile del comando e del controllo di tutte le forze militari statunitensi in Medio Oriente, compreso l'Egitto, l'Asia centrale e parti dell'Asia meridionale. Il passaggio di Israele all'interno di Centcom dovrebbe aprire la strada a una più aperta cooperazione militare tra Israele e gli Stati arabi del Medio Oriente, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain, con i quali Israele ha firmato accordi di normalizzazione diplomatica lo scorso settembre. (Res)