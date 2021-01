Covid: ministro Spahn, Germania ha acquistato 200 mila dosi di farmaco Regeneron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha acquistato 200 mila dosi del farmaco a base di anticorpi monoclonali, Regeneron, per combattere le prima fasi del Covid-19 nei pazienti ad alto rischio. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, precisando che l'operazione ha un costo di 400 milioni di euro. La Germania sarà pertanto il primo Paese in Europa ad utilizzare il farmaco utilizzato dall'ex presidente Usa Donald Trump per guarire dal Covid-19.(Geb)