Maltempo: strade allagate e banchine del Tevere chiuse a Roma, allerta sul litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltempo e allagamenti a Roma. A causa delle piogge che si stanno abbattendo sulla Capitale da stanotte sono diverse le strade chiuse al traffico e i problemi che hanno riguardato il trasporto pubblico. La stazione Cipro della linea A della metropolitana è stata chiusa nella mattinata: le abbondanti precipitazioni hanno allagato le scale causandone la chiusura conseguente chiusura. Rallentamenti si sono registrati sulla linea C della metropolitana per un intervento tecnico alla stazione Pantano. Chiuse le banchine del Tevere, tenute sotto controllo dalla polizia locale di Roma che da stanotte ha effettuato centinaia di interventi legati al maltempo. Criticità sulla viabilità hanno interessato, con temporanee chiusure al traffico, via della Magliana, via Laurentina, via Cristoforo Colombo, via Collatina e via Tiburtina. Diversi i veicoli in panne e gli incidenti nonostante oggi sia in vigore il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde. Stato di allerta anche sul litorale, in particolare nella zona dell'Idroscalo di Ostia, soggetta ad allagamenti, e a Fregene dove il maltempo dei giorni scorsi ha causato danni a causa delle mareggiate. (Rer)