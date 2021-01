Portogallo: elezioni presidenziali, alle 12 tasso affluenza al voto del 17,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza al voto per le elezioni presidenziali in Portogallo alle ore 12 è stata del 17,7 per cento. Il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa ha commentato il dato come "trionfo della democrazia" poco prima di lasciare il seggio elettorale dove aveva appena votato. Il capo dello Stato, in corsa per la riconferma, ha poi aggiunto che le operazioni di voto "stanno andando molto bene" in tutto il Paese con nel pieno rispetto delle regole sanitarie, invitando ancora una volta i cittadini che possono e vogliono andare a votare "a superare le loro paure". Dicendosi pronto a qualsiasi risultato, Rebelo de Sousa ha rivelato di avere preparato "un discorso per la sconfitta, un altro per il secondo turno e un altro per la vittoria".(Spm)