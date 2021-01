Covid: Di Maio avverte l’Europa, nessuno faccia fughe in avanti sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è pronto a far causa alle case farmaceutiche Pfizer e AstraZeneca, ma anche a fare in modo che in Europa “nessuno può fare fughe in avanti” sull’approvvigionamento di vaccini anti-Covid. Lo ha chiarito il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ospite in studio per la trasmissione “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata. Il titolare della Farnesina ha ricordato che, fino a qualche settimana fa, l’Italia era il primo Paese in Europa per vaccini effettuati sul totale della popolazione. “Il sistema di vaccinazione aveva funzionato. Appena Pfizer ha cominciato a rallentare la distribuzione delle dosi, siamo stati superati dalla Germania perché dobbiamo conservare le dosi per il richiamo”, ha spiegato Di Maio. In ogni caso, ha aggiunto, nei prossimi giorni il governo “farà quello che serve perché le case farmaceutiche onorino i patti firmati”: “Non ci diamo per vinti, vogliamo quelle dosi per rispettare il cronoprogramma del piano vaccinale”. (segue) (Gmr)