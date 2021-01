Governo: Di Maio, se inizia la campagna elettorale a rischio il Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dovesse iniziare la campagna elettorale in Italia, il Paese non avrà più i poteri per portare avanti i ricorsi contro le case farmaceutiche per i ritardi nelle consegne dei vaccini anti Covid-19 e perderà i progetti del Recovery. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla trasmissione "Mezz’ora in più" su “Raitre”. “Sono più preoccupato dei vaccini che della crisi politica”, ha affermato Di Maio. “Siamo in questa crisi perché Italia Viva ha ritirato i suoi ministri e si è messa all’opposizione”, ha rimarcato il ministro, sottolineando che il governo nei giorni scorsi ha trovato la fiducia “ma serve un consolidamento di questa maggioranza”. “Qui abbiamo 48 ore”, ha detto Di Maio, in riferimento al voto previsto per mercoledì o giovedì, che a suo modo di vedere non riguarda solo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ma tutto il governo. “Da gennaio abbiamo abolito la prescrizione”, ha sottolineato il ministro osservando che non sarà mai reintrodotta in quanto “tema di giustizia sociale per i cittadini”. (segue) (Pav)