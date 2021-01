Governo: Di Maio, se inizia la campagna elettorale a rischio il Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se non ci sono i voti adesso, non ci sono neanche per il Conte-ter”, ha affermato Di Maio, precisando che tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il Movimento5 Stelle non ha dubbi sullo scegliere il primo. "Se ci sono forze politiche che si vogliono avvicinare a questo governo" sui temi concreti "per aiutare gli italiani ben venga", ha dichiarato Di Maio, rimarcando che il governo "sta lavorando per consolidare questa maggioranza sulla base di un programma innovato". (Pav)