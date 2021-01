India-Cina: conclusa la nona tornata di colloqui sui confini contesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ufficiali di India e Cina hanno concluso oggi la nona tornata di colloqui sui confini, la prima dopo due mesi e mezzo. Lo riferisce il quotidiano “Times of India”, senza tuttavia precisare quale sia stato l’esito della riunione, che aveva l’obiettivo di accelerare il disimpegno delle truppe da tutti i punti di frizione nella regione del Ladakh orientale, teatro la scorsa estate di duri scontri tra le forze armate dei due Paesi. La riunione è iniziata alle 10 al punto di frontiera di Moldo, sul versante cinese della Linea di controllo effettivo (Lac). Durante tutto il processo negoziale, scrive “Times of india”, Nuova Delhi ha continuato a sostenere che l’onere del disimpegno e della de-escalation nella regione montana sta tutto alla Cina e che il ritiro deve avvenire simultaneamente da tutti i punti di frizione. Finora nessuna tornata dei colloqui a livello di comandanti di copro d’armata ha portato a una rottura dello stallo in corso e attualmente, nonostante le temperature sotto zero di questo rigido inverno, vi sono 50 mila militari dell’esercito indiano dispiegati nel Ladakh in assetto da combattimento. (segue) (Inn)