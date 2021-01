India-Cina: conclusa la nona tornata di colloqui sui confini contesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte diplomatico, si sono tenute sei riunioni del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc), l’ultima il 18 dicembre. Inoltre, c’è stata una lunga videoconferenza, il 5 luglio, tra i rappresentanti speciali per le questioni dei confini, il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. I ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang, che avevano avuto un colloquio telefonico il 17 giugno, poco dopo i fatti del Galwan, si sono incontrati il 10 settembre a Mosca a margine di una riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Le parti hanno sempre attribuito la responsabilità l’una all’altra. Al tempo stesso hanno convenuto di procedere a un completo disimpegno militare. Di fatto c’è uno stallo, soprattutto sulla riva settentrionale del lago Pangong. (Inn)