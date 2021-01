Usa-Italia: Di Maio, con Biden lavoreremo meglio su temi multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano potrà lavorare molto meglio con la nuova amministrazione Usa guidata da Joe Biden su alcuni temi come il cambiamento climatico e il multilateralismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla trasmissione "Mezz’ora in più" su “Raitre”. Di Maio ha ricordato di aver già avuto un colloquio con il consigliere dell’amministrazione Usa per il cambiamento climatico, John Kerry, facendo notare che questo è un tema cruciale sul quale non c’era stata possibilità di confronto con la presidenza di Donald Trump. “E poi Biden verrà in Italia”, ha detto Di Maio ricordando gli impegni del 2021 con la presidenza italiana del G20. Il titolare della Farnesina ha comunque detto di aver lavorato molto bene con l’ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in particolare sull’esclusione dei dazi per i prodotti del nostro Paese e sul caso di Chico Forti. “Siamo amici degli Usa a prescindere dalle amministrazioni”, ha chiarito. (Pav)