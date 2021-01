Corea del Sud-Usa: il capo del Pentagono rassicura Seul, “alleanza più importante che mai”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Suh Wook, ha avuto questa mattina una conversazione con il nuovo segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, la cui nomina è appena stata confermata dal Senato. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”, secondo cui Austin ha confermato l’importanza attribuita da Washington all’alleanza tra i due Paesi e si è detto a favore di un rafforzamento della cooperazione bilaterale. Nel corso del colloquio, che si è svolto su richiesta degli Stati Uniti, Austin ha sottolineato che l’alleanza tra Washington e Seul “è più importante che mai”, in particolare per la promozione di pace e stabilità in Estremo Oriente, e ha promesso di mantenere costantemente aperto un canale di comunicazione con la Corea del Sud sulle questioni più rilevanti dell’agenda internazionale. Suh, da parte sua, si è congratulato con Austin per la sua nomina dicendosi convinto che il generale in congedo sia “la persona giusta” per la guida del Pentagono. I capi della Difesa dei due Paesi hanno anche stabilito di incontrarsi di persona nel prossimo periodo per un confronto più approfondito sui temi dell’agenda bilaterale.(Git)