Fiumicino: sbatte contro recinzione metallica mentre fa kitesurf, grave 57enne a Fregene

- Grave incidente sul lungomare Ponente di Fregene, nel comune di Fiumicino, ieri alle 14 circa. Un uomo di 57 anni mentre stava facendo kitesurf, è stato trasportato dal forte vento contro una recinzione metallica di uno stabimento balneare. Sul posto il personale medico e i carabinieri della stazione di Fregene. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli, non è in pericolo di vita ma presenta fratture multiple. (Rer)