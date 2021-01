Covid: Romeo (Lega), da Rezza e Brusaferro soccorso rosso a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vano tentativo dei vari Rezza e Brusaferro, in perfetto stile ‘soccorso rosso’, di mettere una pezza alla maldestra gestione dei dati sull’incidenza del virus, non solo in Lombardia, ma in tutta Italia, confermano l’inefficienza del sistema Conte-Speranza-Arcuri. Prima chiedono alla Lombardia di ammettere un errore non proprio e, dopo il tentativo andato a vuoto, provano a ribaltare la frittata. Avvilente, ma soprattutto grave". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, commentando le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Rezza e Silvio Brusaferro sulla collocazione della Lombardia in zona arancione. "Fa bene il presidente Fontana a chiedere di andare fino in fondo - prosegue - perché solo così si potrà smascherare l’incapacità del Governo. Anche per questo Conte deve dimettersi il prima possibile". (com)