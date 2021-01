Maltempo: a Roma chiuse banchine Tevere, allagamenti e chiusure al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allagamenti e chiusure al traffico a Roma a causa delle forti precipitazioni che si stanno abbattendo sulla Capitale. Centinaia gli interventi della polizia locale impegnata a mettere in sicurezza le strade. Chiuse le banchine del Tevere e allerta nelle aree più soggette ad allagamenti come la zona dell'Idroscalo, a Ostia. Criticità anche su via della Magliana, sulla via Laurentina, sulla via Cristoforo Colombo, su via Collatina e in via Tiburtina. Al lavoro anche la Protezione civile e i vigili del fuoco. (Rer)