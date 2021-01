Governo: Gasparri, centrodestra unito unica certezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra unito è l'unica certezza di questa difficile fase politica italiana. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia governano ormai insieme due terzi delle Regioni e si preparano uniti alle prossime elezioni amministrative". Lo afferma, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, responsabile settore Enti locali di Forza Italia. "Con buona pace dei vaniloquenti Bettini, Boccia e compagnia, non ci saranno divisioni nella nostra coalizione, che guarda sempre con concretezza e capacità progettuale al futuro della nazione, a differenza di Conte, grillini e Zingaretti che non sanno garantire nemmeno la somministrazione dei vaccini e si dedicano, perfino nelle stanze di Palazzo Chigi, a un mercato delle vacche indecente - aggiunge -. Il Quirinale vigili e garantisca all'Italia una navigazione sicura, per quanto si possa, in questa fase difficile. L'unità del centrodestra è un baluardo per la nazione intera ed è una realtà che nessuno potrà mai scalfire". (com)